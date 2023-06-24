"Кашовар" не погодив свої дії з керівництвом і діє зараз незалежно": експерт оцінив заколот Пригожина

Бунт говорить про конфлікт на рівні ФСБ – Міноборони РФ, а не про особисте протистояння Пригожина з Шойгу.

Ростовська поліція, ОМОН та силовики практично не чинили опір "вагнерівцям", що в'їжджали до Ростова. Це говорить про більш серйозну проблему для Кремля, ніж просто бунт особисто Пригожина.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Справа у тому, що російська поліція, ОМОН та СОБР перебувають під керуванням ФСБ. Ще вчора ФСБ оголосила, що ставить усі свої підрозділи у бойову готовність. Слід розуміти, що ПВК "Вагнер" - це гібридне угруповання, яке створювалося ФСБ для конкуренції з МО РФ. Що ж до конфронтації Пригожина з МО РФ, то я неодноразово звертав увагу на те, що це не особиста конфронтація, а саме конфронтація силових структур", - зазначив він.

"Вчора, коли ФСБ вкрай різко відреагувало на "похід" Пригожина, перша думка, яка виникла - "кашовар" не погодив свої дії з керівництвом і діє зараз незалежно. Це загрожує дуже швидким придушенням його норовливості, оскільки в масштабах силових структур "Вагнер" - ніщо", - додав він.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Євген Пригожин звинуватив військових РФ у тому, що вони завдали удару по тиловому табору. Пригожин пообіцяв, що "зло буде покаране".

Зі слів Пригожина, "загинула величезна кількість бійців". В останньому аудіозверненні він уточнив, що йдеться про ракетний удар, після якого відпрацювали вертольоти і потім артилерія. Пригожин зазначив, що команду про знищення ПВК "Вагнер" дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин зазначив, що у РФ не військовий переворот, а "марш справедливості". Міноборони РФ назвало заяву Пригожина про удари по ПВК інформаційною провокацією.

Сьогодні, 24 червня, президент РФ Володимир Путін відреагував на пододії.

"Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили Росію. І відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальної і трагічної помилки, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях", — сказав він і назвав дії Пригожина зрадою та "ударом у спину".

Путін заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.

Тим часом Пригожин заявив, що зайшов вже до Ворожену.

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