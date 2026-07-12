«Кастинг» на міністрів і прем’єра: Зеленський провів низку зустрічей з топ-посадовцями

Володимир Зеленський та мер Харкова Ігор Терехов / © Володимир Зеленський

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На тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент поспілкувався з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

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Корецького, якого називають найбільш ймовірним наступником Свириденко, Зеленський похвалив за «ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній — Укрнафти та Нафтогазу».

© Володимир Зеленський

Денисові Шмигалю президент дорікнув, що досягнутих домовленостей на міжнародному рівні про захист енергетики недостатньо. Тому сторони обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями.

© Володимир Зеленський

З Михайлом Федоровим Зеленський обговорив, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні.

«Ключовий виклик в обороні — звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів. Має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом», — сказав президент.

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© Володимир Зеленський

У розмові з Тереховим Зеленський заявив, що «досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші міста та громади». Таким чином він натякнув, що мера Харкова може чекати підвищення. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, кандидатуру Терехова розглядають на посаду віце-премʼєра з відновлення, яку зараз займає Олексій Кулеба.

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і запропонував прем’єрці Свириденко іншу посаду.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, хто може очолити новий уряд замість Свириденко. Також він повідомив про заміну керівництва ДБР, кандидатуру голови СБУ та зміни у складі уряду.

Нардепка Василевська-Смаглюк підтвердила, що засідання фракції «Слуга народу», де обговорюватимуть кадрові питання, відбудеться у вівторок.

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