Катастрофа для України та Заходу: Данія б’є на сполох через зупинку постачання зброї США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на серйозних наслідках можливого скорочення підтримки України з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

На спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відбулася у четвер, 3 липня, у зв’язку з прийманням Данією головування в ЄС, Фредеріксен попередила про наслідки рішення адміністрації Білого дому стосовно допомоги Україні.

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«Якщо США вирішать не надавати Україні те, що необхідно, це стане серйозною невдачею для України, для Європи та для НАТО», — заявила прем’єрка Данії.

Фредеріксен підкреслила, що конфлікт має «ширший контекст», адже йдеться не лише про безпеку та оборону України.

«Війна в Україні ніколи не була лише про Україну. Це війна за майбутнє Європи», — наголосила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський готуються до термінової розмови. Очікується, що лідери обговорять різке призупинення деяких ключових постачань американської зброї Києву під час телефонної розмови у п’ятницю, 4 липня.

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