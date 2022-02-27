"Катастрофа для України, яка стане катастрофою для Росії": Німеччина збільшує на 100 млрд фонд на оборону

"Катастрофа для України, яка стане катастрофою для Росії": Німеччина збільшує на 100 млрд фонд на оборону

На тлі російського нападу на Україну Німеччина наважується на безпрецедентні зміни в оборонній системі.

Канцлер країни Олаф Шольц під час історичного виступу у парламенті заявив, що уряд негайно створює фонд розміром 100 мільярдів євро для збільшення кількості своїх збройних сил, а також оголосив про збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє The Guardian.

Також читайте Шольц анонсував нові каральні заходи щодо Путіна та людей з його оточення

Німеччина тривалий час перебувала під тиском союзників по НАТО, які закликали її збільшити оборонні видатки. Нині вони становлять близько 1,5% німецького ВВП, утім уряд вирішив збільшувати їх щороку. А створення спеціального оборонного фонду хочуть закріпити у Конституції країни, аби його існування тривало і після завершення каденції нинішнього уряду.

Шквал критики обвалився на Німеччину і за її тривале небажання постачати Україні летальну зброю. Втім, напередодні німецький уряд змінив своє рішення. А сьогодні канцлер Шольц наголосив – надання зброї Україні може бути "єдиною відповіддю на агресію Путіна".

Глава німецького уряду анонсував ще низку заходів, зокрема, підтримку санкцій проти Москви, серед яких буде призупинення банківської платіжної системи Swift та відмова від російського газу. Він заявив, що рішення Путіна почати холоднокровну агресивну війну є новим поворотним моментом в історії континенту, який змінить світ. І що ця війна стане катастрофою не лише для України, а також і для Росії.