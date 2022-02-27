"Катастрофа для України, яка стане катастрофою для Росії": Німеччина збільшує на 100 млрд фонд на оборону

На тлі російського нападу на Україну Німеччина наважується на безпрецедентні зміни в оборонній системі.
Канцлер країни Олаф Шольц під час історичного виступу у парламенті заявив, що уряд негайно створює фонд розміром 100 мільярдів євро для збільшення кількості своїх збройних сил, а також оголосив про збільшення витрат на оборону.
Про це повідомляє The Guardian.
Німеччина тривалий час перебувала під тиском союзників по НАТО, які закликали її збільшити оборонні видатки. Нині вони становлять близько 1,5% німецького ВВП, утім уряд вирішив збільшувати їх щороку. А створення спеціального оборонного фонду хочуть закріпити у Конституції країни, аби його існування тривало і після завершення каденції нинішнього уряду.
Шквал критики обвалився на Німеччину і за її тривале небажання постачати Україні летальну зброю. Втім, напередодні німецький уряд змінив своє рішення. А сьогодні канцлер Шольц наголосив – надання зброї Україні може бути "єдиною відповіддю на агресію Путіна".
Глава німецького уряду анонсував ще низку заходів, зокрема, підтримку санкцій проти Москви, серед яких буде призупинення банківської платіжної системи Swift та відмова від російського газу. Він заявив, що рішення Путіна почати холоднокровну агресивну війну є новим поворотним моментом в історії континенту, який змінить світ. І що ця війна стане катастрофою не лише для України, а також і для Росії.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались