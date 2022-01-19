Катастрофа і санкції "яких ще ніколи не бачили": Байден попередив РФ про наслідки агресії щодо України

Також очільник Білого дому оцінив перспективи України щодо вступу у НАТО.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення до України, Росія зіткнеться з санкціями, які ніколи не бачила.
Про це очільник Білого дому сказав на брифінгу.
"Він (Путін - ред.) ніколи не мав справу з такими санкціями, які я пообіцяв запровадити, якщо він зробить цей крок (нападе на Україну - ред), - зазначив американський президент.
За його словами, Кремль заплатить "високу ціну" за такі дії. Зокрема, російським банкам США можуть заборонити проводити операції з доларами. Очільник Білого дому зазначив, що
Байден переконаний: якщо вторгнення все ж відбудеться, воно обернеться для Росії цілковитою катастрофою.
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