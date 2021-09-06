Катастрофа рейсу MH17: у Нідерландах поновлюються слухання у справі

Вимоги про компенсацію подали в цілому 299 родичів загиблих.

Слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року поновлюються 6 вересня в суді в Нідерландах.

Про це повідомляє сайт суду.

Засідання триватимуть до 24 вересня, слово буде надано рідним і близьким загиблих.

"Родичі отримають можливість скористатися своїм правом виступу перед суддями", — йдеться в повідомленні Паралельно планується обговорити питання компенсацій.

Вимоги про компенсацію подали в цілому 299 родичів загиблих. Частина з них планує виступити зі зверненням до суддів і розповісти про те, як катастрофа відбилася на їх життя. Слідом за цим слухання повинні будуть тривати виступами представників звинувачення і захисту, які повинні будуть представити свої аргументи щодо винності або невинності обвинуваченим.

Нагадаємо, що розгляд справи по суті почався 7 червня з уявлення суддями досьє. Воно налічує 65 тис. Сторінок і велика кількість інформації в цифровому вигляді. Тому суд порахував недоцільним обговорювати кожну деталь, а лише представив основну інформацію.

Додамо, малайзійський Boeing, який в липні 2014 року летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованих Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 осіб — це всі, хто був на борту.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають на нідерландську.

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