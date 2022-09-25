"Катастрофічні наслідки": у Байдена заявили про попередження для Росії у разі застосування ядерної зброї

США приватно на дуже високому рівні повідомили російській владі, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для цієї держави. Сполучені Штати та разом із союзниками відповідатимуть рішуче.

США також не визнають "референдуми" на окупованих територіях України. Країна також надалі рішуче підтримуватме українців у прагненні деокупувати свою територію.

Про це радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван сказав в інтерв'ю CBS News.

Зокрема, він погодився з реплікою журналістки про те, що президент РФ Володимир Путін ще ніколи не був настільки загнаний у кут, як зараз.

"Це правда, і це питання, до якого ми повинні поставитися смертельно серйозно, тому що це питання першорядної важливості – можливе застосування ядерної зброї вперше від часів Другої світової війни", – зауважив представник Білого дому.

"(США – ред.) безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть відповідь рішуче", – наголосив Салліван.

Він додав, що США ясно і конкретно заявили про те, що спричинить застосування Росією ядерної зброї.

"Ми також публічно заявляли, що, в принципі, Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії", – додав радник президента США з нацбезпеки.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, ймовірність застосування Росією ядерної зброї на сьогодні існує. Він також розповів, звідки країна-агресорка може завдати ядерних ударів.

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