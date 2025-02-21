Кая Каллас відреагувала на переговори США з агресоркою Росією

Дипломатка наголошує, що переговори з РФ не мають стати потуранням агресії.

Взаємодія між Сполученими Штатами Америки і Росією показує, що Кремль не відмовляється від своїх територіальних цілей в Україні. Ба більше - умиротворення РФ послужить небезпечним сигналом.

Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас, повідомляє Reuters.

"Ми розуміємо з тих взаємодій, які вони (РФ - Ред.) провели з американцями, що... вони не відмовилися від своїх цілей", – висловилася Каллас.

Вона наголосила: якщо ми "віддаємо все на блюдечку агресору, це посилає сигнал усім агресорам у світі, що ви можете це зробити".

Зі слів Каллас, що деякі країни приділяють надто багато уваги посередництву. Натомість їм варто було б чинити політичний та економічний тиск на Росію, щоб припинити війну.

"Зараз дещо не береться до уваги той факт, що Росія не хоче миру", - заявила Кая Каллас.

Як повідомлялося, Європа стривожена останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та її лідера Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.

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