Кая Каллас заінтригувала заявою про появу іноземних військ в Україні

Політикиня вважає, що "свою роль зіграти" могла б Європа.

Появу іноземних військ в Україні не можна виключати. Зокрема, Європа може відіграти свою роль у цьому.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю ANSA.

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів до України, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність", - повідомила Каллас.

Політикиня вважає, що "свою роль зіграти" могла б Європа, якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправлення військ для перевірки його дотримання. "

Вибір у цьому плані в будь-якому випадку залишається за Україною", - пояснила вона.

Каллас наголосила: вже наводить мости із майбутньою новою адміністрацією США. З її слів, підтримка України в інтересах Вашингтона. Адже перемога РФ посилить Китай, Іран та Північну Корею

"Можливо, нам слід запитати себе, чи не корисне перемир'я росіянам, щоб вони не відмовилися від своїх цілей. Тому що Україні зараз важко, але ми переоцінюємо Москву: їхня економіка вступила у важку фазу - санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів", - сказала Каллас.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив заяву про перекидання британських військ до України. Зокрема, він наголосив, що британські війська повинні допомагати захищати кордон України в межах будь-якої мирної угоди.

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