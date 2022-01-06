Казахстан у зверненні до ОДКБ щодо надання військ заявив про "вторгнення бандформувань"

ОДКБ підтвердила, що направить колективні миротворчі сили до Казахстану.
У секретаріаті Організації договору про колективну безпеку заявили, що казахстанська сторона у своєму зверненні щодо надання допомоги розцінила ситуацію в країні як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".
Про це повідомляється на сайті ОДКБ.
Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан на "обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні".
Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.
У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.
Що зараз відбувається у Казахстані - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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