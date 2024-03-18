"Казка з Путіним у головній ролі": очільник МЗС Чехії прокоментував "вибори" в РФ

Голосування на окупованих територіях також засуджує Прага.

Результати так званих "виборів" в Росії, на яких знову переобрали диктатора Володимира Путіна, нікого не дивують. Адже цей фарс відбувається вже багато років.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Укрінформ.

"Та російська казка про вибори з Володимиром Путіним у головній ролі відбувається в Росії уже кілька років і нікого не дивує", - наголосив очільник чеського МЗС.

Дипломат назвав абсолютним порушенням міжнародного права "вибори", які були проведені на тимчасово захоплених РФ територіях України.

До слова, соцмережі Х міністр також відреагував на "вибори" в РФ, назвавши їх "фарс і пародія".

"Саме президентські вибори в Росії показали, як нинішній режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та опозицію. Навіть під час виборів Росія не цуралася порушувати суверенітет України. Я вірю, що одного дня росіяни будуть голосувати вільно і демократично", - йдеться у повідомленні керівника МЗС Чехії.

Нагадаємо, в РФ диктатора Володимира Путіна переобрали на новий президентський термін. На президентських "виборах" "фюрер" набрав 87,29% голосів.

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