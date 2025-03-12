Келлог не був присутній на переговорах у Саудівській Аравії: що це може означати

На відміну від інших деяких представників адміністрації Трампа, Келлог усвідомлює, чим загрожує завершення війни на умовах Росії.

Спецпредставника Трампа щодо України Кіта Келлога певною мірою відсторонили від переговорного процесу щодо завершення війни. Зокрема, він не був присутній у Саудівській Аравії 11 березня, де відбулася зустріч української та американської делегацій.

Про це повідомляє Politico.

Що може означати ізоляція Келлога

Коли у січні президент Дональд Трамп призначив відставного генерала Кіта Келлога своїм спецпредставником на мирних переговорах між Росією та Україною, у Києві та інших європейських столицях зітхнули з полегшенням. В очах прихильників вступу України до НАТО у Вашингтоні та за його межами Келлогг виглядає переконаним яструбом щодо Росії, який розуміє труднощі переговорів із Путіним та ризики укладання невигідної мирної угоди.

"Минуло два місяці, і деякі інсайдери адміністрації кажуть, що Келлогг значною мірою залишився поза увагою, тоді як інші, включаючи держсекретаря Трампа Марко Рубіо, радника з національної безпеки Майка Вальця спецпредставника з Близького Сходу Стіва Віткоффа, займають центральне місце", — пишуть журналісти.

Переговори між американцями та українцями в Саудівській Аравії, куди не запросили Келлога, є тому прикладом. За словами деяких чиновників адміністрації Трампа, його відсутність там підкреслює, наскільки його "відтіснили на другий план".

"Роль Келлогга дуже сумнівна. Незрозуміло, чому президент не зробить остаточного рішення щодо цього питання. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються розіграти із себе героя, поклавши край війні. Келлогг шкутильгає, додаючи плутанини в тому, хто що робить", — сказав NatSec Daily представник адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Але інші офіційні особи заперечують це. Як стверджує представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Х'юїтт, президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб допомогти мирно дозволити війну в Україні.

"Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", — наголосив він.

У свою чергу представниця Білого дому Ганна Келлі додала, що єдина турбота генерала Келлогга – виконання чітких вказівок президента про припинення цієї війни.

"Поки що рано говорити про те, що відхід Келлогга з гри означатиме для майбутнього України. Деякі представники адміністрації та республіканці, близькі до Білого дому, розглядають це як показник того, що фланг адміністрації Трампа, більш скептично налаштований до подальшої підтримки США України — прикладом чого служать такі постаті, як віцепрезидент Дж. Д. Венс та Елбридж Колбі, укріплюється", — пише видання.

Інші республіканці як усередині, так і поза адміністрацією виступили з критикою цієї версії, заявивши, що Келлог грає важливу роль в адміністрації. При цьому всі розуміють, що останнє слово в будь-якій угоді щодо України залишається за президентом. Людина, близька до Келлогга, заперечувала, що його усувають з посади, і сказала, що це "ймовірно, внутрішні чвари у Вашингтоні".

Нагадаємо, під час переговорів української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) не обговорювалися питання відставки президента України Володимира Зеленського та проведення в країні виборів.

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