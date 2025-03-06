Келлог прокоментував сварку Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті

Як зазначив представник Білого дому, Трамп не мав наміру ставати на сторону жодної зі сторін, а його головним пріоритетом залишалося досягнення миру.

Представник Білого дому в Україні Кіт Келлог розповів про зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, що відбулася минулого тижня у Вашингтоні. За його словами, український президент прагнув отримати від Трампа чітку публічну підтримку у протистоянні з Росією.

Про це він сказав під час виступу в Раді з міжнародних відносин, передає Independent.

"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно став на бік Сполучених Штатів проти Росії", — заявив Келлог.

Водночас як зазначив представник Білого дому, Трамп не мав наміру ставати на сторону жодної зі сторін, а його головним пріоритетом залишалося досягнення миру.

"Президент Трамп не намагався отримати перевагу однієї сторони над іншою, а натомість був зосереджений на мирі", — підкреслив Келлог.

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