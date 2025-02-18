Келлога не було на переговорах у Саудівській Аравії: Портников пояснив, про що це свідчить

На перемовинах у Саудівській Аравії спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога не було. Цей факт може свідчити про те, що Келлога використовують для заспокоєння України та Європи, а Путін може диктату вати певні умови Трампу.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

Як зауважив журналіст, натомість Келлог сьогодні прибув до Брюсселя, де зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та головою Євроради Антоніу Коштою. Вчора обидва чиновники були на екстреному саміті в Єлисейському палаці, де обговорювалося питання, яким чином країнам випрацювати власну позицію в умовах, коли Трамп фактично ігнорує європейське бачення закінчення війни, а вимагає від Європи гарантій безпеки для України. Після Брюсселя Келлог має зустрітися з Анджеєм Дудою у Варшаві.

"Той факт, що представник Трампа не присутній на найважливішій частині своєї місії - переговорах з росіянами - може свідчити про те, що Келлог використовується як людина для заспокоєння європейців та українців. І те, що Путін може диктувати Трампу, яким має бути стан речей з точки зору підбору перемовників на зустрічах із росіянами", - пояснив Портников.

Адже відомо, додає він, що до позиції Келлога щодо завершення російсько-української війни у Кремлі ставляться без симпатії.