Келлог дав пораду Віткоффу, що зробити перед розмовами з Путіним

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спеціальний представник США з питань війни в Україні Кіт Келлог заявив, що Стіву Віткоффу слід звернутись до лідерів країн Європи, аби краще зрозуміти, чи можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Келлог розповів в інтерв’ю ABC News.

Журналіст нагадав Кіту Келлогу, що Стів Віткофф заявив, що не вірить у наміри Путіна захопити всю Європу і вважає, що європейці також починають це розуміти. Водночас він засумнівався, чи можна довіряти російському лідеру, зважаючи на попередні домовленості з ним.

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У відповідь Келлог закликав Віткоффа звернутися до провідних європейських лідерів.

«Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном, є прем’єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, а це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці», — пояснив спецпосланець Трампа.

Келлог також навів приклад занепокоєння серед північних союзників США.

«Я тільки вчора бачився з фінським послом, ми разом обідали. І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. А у Фінляндії найдовший кордон із РФ, і вони стурбовані. Так — Фінляндія відчуває загрозу», — резюмував американський посадовець.

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Раніше повідомлялося, що Росію дуже потішила заява спецпосланця США Кіта Келлога, що Вашингтон вважає справедливими побоювання Москви щодо розширення НАТО.

Ми раніше інформували, що Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у процесі переговорів про мир в Україні.