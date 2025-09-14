Келлог назвав країну, яка може зупитини війну в Україні

Кіт Келлог / © Associated Press

Якби Китай припинив підтримувати Росію, це привело б до дуже швидкого припинення війни, розв’язаної нею проти України.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на 21-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська Стратегія» (YES), яка відбулася у Києві, передає DW.

За словами Келлога, Росія нині є «молодшим партнером» Китаю з огляду на економічну та військову спроможність, а також «історичну перевагу і лідерство».

«Я вважаю, якби Китай перерізав свою допомогу Росії — вже завтра ця війна б завершилася», — наголосив він.

Водночас спецпредставник президента США висловив переконання, що хоча Росія й може на полі бою десь досягнути тимчасової переваги, проте війну, розв’язану проти України, вона не виграє.

«Не такі вже вони (російські військові. — ред.) потужні, як вони б хотіли себе вважати. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе», — додав Келлог.

Раніше повідомлялося, що у Росії є доступ до китайських технологій виробництва ударних дронів. Журналісти агентства Bloomberg отримали документи, які це доводять. Крім того, нещодавно слідчі Служби безпеки України виявили в російському безпілотнику типу «Шахед» (Shahed) деталі китайського виробництва.

Технологічне підживлення Москви з боку Пекіна дає змогу продовжувати бойові дії, тому в Європі висловлюють серйозну стурбованість цим прихованим фактом співпраці.