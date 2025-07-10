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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Келлог назвав наступну тему у переговорах з Росією

Келлог обіцяє, що питання повернення депортованих Росією дітей може бути наступним в переговорах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Кіт Келлог

Володимир Зеленський і Кіт Келлог / © Офіс президента України

Наступним питанням переговорів з РФ є питання повернення депортованих українських дітей.

Про це заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, передає «Інтерфакс-України».

«Президент Трамп сказав президенту Зеленському, що наступна частина переговорів має стосуватися дітей», — сказав він.

Келлог уточнив, що Трамп підняв це питання під час передостанніх розмов з президентом Зеленським.

За інформацією спецпосланця, наразі йдеться про 19-19,5 тис. українських дітей. Він визнає, що цілком можливо, що всіх і не вдасться повернути, але закликає за це боротися.

«Це те, що ми всі хочемо робити», — підсумував Келлог.

Нагадаємо, що в рамках візиту до Італії Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом. Вони обговорили постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ.

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