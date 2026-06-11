Келлог несподівано оцінив паузу в переговорах щодо України: чому це добре

Кіт Келлог / © Associated Press

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Процес переговорів між Україною, США та Росією фактично призупинено, оскільки американські переговірники Стівен Віткофф та Джаред Кушнер наразі зосереджені на врегулюванні ситуації довкола Ірану.

Про це колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог повідомив у коментарі «Суспільному».

Чому переговори призупинилися — заява Келлога

«Пам’ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Віткофф і Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре», — сказав Келлог.

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За словами американського політика, санкційний пакет США проти Росії наразі ще не завершений. Тому говорити про послаблення обмежень з боку Вашингтона зарано. Коментуючи лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, Келлог зазначив, що не бачив цього документа. Водночас він вважає позитивним сам факт того, що діалог почався.

Крім того, ексспецпосланець запевнив, що країни Східної Європи та Балтії зараз перебувають у безпеці, оскільки Москва не має ресурсів для розширення агресії.

«Так, вони у безпеці. Я думаю, що люди заламують руки в негативному сенсі, і я б не хвилювався з цього приводу. Думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим. Я не думаю, що Путін має зараз можливості піти до Балтії, піти до Польщі, фактично розширити свої можливості за межі того, де він діє зараз. У нього немає такаї бойової потужності», — наголосив Келлог, додавши, що українці фактично знищили російське військо.

Коментуючи про бажаний фінал війни, політик підкреслив, що президент Дональд Трамп прагне миру, оскільки п’яти років бойових дій уже достатньо. Наприкінці своєї заяви Кіт Келлог анонсував особистий візит до України, який має відбутися наприкінці літа 2026 року.

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Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на важливості ролі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для досягнення справедливого миру.

Ми раніше інформували, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.

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