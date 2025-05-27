Келлог пояснив, чому мирний план Трампа дозволить закінчити війну в Україні

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог / © Associated Press

Реклама

Мирний план президента США Дональда Трампа містить 22 пункти і не подобається ні Україні, ні Росії. Втім саме такий план реально може спрацювати та привести до підписання мирної угоди.

Про це сказав спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Після останніх атак російських дронів та ракет по цивільній інфраструктурі України риторика президента США Дональда Трампа змінилася. Зокрема, він назвав Путіна «божевільним» та заявив, що розчарований його діями, адже той без потреби вбиває багато людей.

Реклама

«Дивіться, він [Трамп — ред.] багато чого робить. І його розчарування зрозуміле, бо те, що відбувається, коли ви атакуєте міста таким чином і без розбору вбиваєте жінок і дітей за допомогою ракетних атак або атак безпілотників, є явним порушенням Женевського протоколу 1977 року, який розроблений саме для запобігання цьому. Звичайно, Женевська конвенція — це правила ведення війни, і це було доповненням до неї», — пояснив Келлог.

Він додав, що ці документи свого часу підписали і Російська федерація, і Сполучені Штати, і Україна.

«Треба, віддати належне президенту Трампу. Він зробив більше за 120 днів, ніж попередня адміністрація за 1200 днів. І ми мали зустрічі щодо спроб принести мир у регіон у Джидді, Ер-Ріяді, Парижі, Лондоні та нещодавно у Стамбулі, щоб спробувати примирити сторони, щоб вони могли розробити план для подальшого миру. І ми вважаємо, що українці цього хочуть», — наголосив спецпредставник.

За його словами, Білий дім має мирний план із 22 пунктів, але він не задовольняє ані росіян, ані українців. І саме це свідчить про те, що він насправді є хорошим планом.

Реклама

«Мирний план, який ми привезли з Лондона, окреслює, куди ми хочемо рухатися. І, чесно кажучи, ми вважаємо це гарним планом, бо жодній стороні він насправді не подобається. Ну, я думаю, що прогрес досягається, коли обом сторонам він не подобається», — зазначив Келлог.

Він додав, що у Білому домі «досить впевнені», що миротворчий процес йде добре. Тому коли запитують, що ще потрібно зробити Трампу для завершення війни в Україні, Келлог вважає, що президенту США просто потрібно рухатись шляхом, який він вже обрав.

«Йому просто потрібно продовжувати. Це розчаровує, я знаю. Але єдина людина, яка може це зробити [закінчити війну в Україні — ред.], це президент Трамп. Я справді в це вірю. Я неодноразово казав, що з огляду на його особистість, те, ким він є, він саме той, хто може принести мир у регіон. Це буде нелегко, але переговори ніколи не бувають легкими. Ця війна не може закінчитись силою та вбивством солдатів з будь-якої сторони. Все зведеться до переговорів», — наголосив представник Трампа.

Кіт Келлог додав, що вважає за необхідне продовжувати постійний тиск на росіян, щоб примусити їх сісти за стіл переговорів і «визначилися, де вони хочуть бути».

Реклама

Нагадаємо, Подоляк назвав важелі впливу, які змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Він закликав Трампа посилити тиск, щоб зламати опір Путіна.