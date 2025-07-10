Келлог порівняв війну в Україні з Другою світовою: що сказав

Кіт Келлог / © Associated Press

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Російські атаки на Україну за останні тижні стали настільки масштабними, що кількість загиблих серед мирних жителів порівнюють з жертвами Другої світової війни. Про це заявив Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, під час конференції з відновлення України в Римі.

Про це пише РБК-Україна.

«Атаки останнього тижня просто жахливі. Школи, лікарні, квартири та інша цивільна інфраструктура піддаються російським атакам, що призводить до безглуздого вбивства українських цивільних, зокрема жінок та дітей. Це має зупинитись!» — наголосив Келлог.

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Він додав, що не бачив такого рівня жертв та руйнувань з часів Другої світової війни.

Відновлення України — величезне завдання

США визнають, що відновлення України є колосальним завданням, яке матиме значний вплив на весь європейський регіон. Келлог підкреслив, що це відновлення виходить за межі простого відбудови зруйнованих об’єктів. Воно має включати:

соціалізацію ветеранів;

повернення викрадених дітей;

розмінування.

Також важливо забезпечити економічну та політичну стабільність України. Келлог неодноразово наголошував на необхідності збереження повного суверенітету України протягом усього процесу повоєнного відновлення.

«Наші зусилля спрямовані не на забезпечення тимчасового припинення вогню, а на всеохоплююче та постійне мирне врегулювання», — зазначив спецпредставник.

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Він провів паралелі з досвідом після Другої світової війни, коли пошкоджені європейські країни вдалося відновити до повноцінного функціонування. Також висловив переконання, що США можуть очолити подібні зусилля і для України. Прикладом правильного напрямку він назвав «угоду щодо копалин» між Україною та США.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог відреагував на високу оцінку українського президента Володимира Зеленського його недавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом. Він запевнив, що американський президент готовий до співпраці.

Також Келлог обіцяє, що питання повернення депортованих Росією дітей може бути наступним в переговорах.