Келлог: Росія стала "молодшим партнером" Китаю і перебільшила силу своєї армії

Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, виступаючи на 21-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, різко оцінив геополітичне становище Росії. На його думку, Москва опинилася у ролі “молодшого партнера” Китаю, тоді як саме Пекін має стратегічну перевагу як в економічному, так і у військовому плані.

Про це пише DW.

Келлог підкреслив, що Китай відіграє ключову роль у збереженні режиму Путіна, адже без підтримки Пекіна Росія не змогла б довго вести війну проти України. “Якщо Китай відмовиться від допомоги, це може швидко змінити ситуацію на полі бою”, — зазначив він.

Водночас представник США засумнівався у міфі про “другу армію світу”. За його словами, реальні можливості Збройних сил РФ значно нижчі, ніж намагається показати Кремль. Попри окремі локальні успіхи, російська армія довела свою неспроможність до масштабних наступальних дій і виявила системні слабкі місця.

Келлог також закликав посилити санкційний тиск на Москву, особливо у сфері доступу до суверенних активів і нафтового експорту. Він наголосив, що санкції є дієвим інструментом, і їхній потенціал ще далеко не вичерпаний.

Нагадаємо, що після масованого повітряного удару російської терористичної армії 7 вересня, під час якого було пошкоджено будівлю Кабміну, Кіт Келлог заявив про загрозу небезпечного підвищення рівня ескалації війни з боку РФ.

«Росія підвищує рівень агресії, завдавши найбільшого удару за весь час війни по будівлі Кабінету міністрів України в Києві», — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, останній візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва відбувся нещодавно — 24 серпня, під час святкування Дня Незалежності.