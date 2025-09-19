Келлог розкрив справжні наміри Путіна щодо України: подробиці

Кіт Келлог / © Getty Images

Реклама

Спецпредставник Дональда Трампа генерал Кіт Келлог порівняв російську агресію з діями Гітлера і заявив, що якщо РФ завоює Україну, вона точно перейде до нападу на одну з країн НАТО.

Про це сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Путін прагне відновити імперію

Келлог заявив, що на Путіна і Росію слід дивитися як на «експансіоністську державу». На його думку, російський диктатор прагне відновити Російську імперію, і якщо йому «дати дюйм, він віддасть милю».

Реклама

«Це нагадує мені Другу світову війну. У Мюнхені в 1938 році Гітлер сказав, що йому потрібні тільки Судети. Потім Рейнська область, потім Польща, і ми вплуталися у Другу світову війну. Історія не повторюється, але вона, безумовно, римується. Саме це й відбувається тут, в Україні. Ми повинні зупинити його зараз», — наголосив Келлог.

Майбутнє України та плани Путіна

Спецпредставник Трампа зазначив, що Україна, можливо, буде змушена визнати окупацію територій на короткий термін, але в довгостроковій перспективі їх можна буде повернути. Він назвав це «довгостроковою грою».

Келлог також розповів, що за зачиненими дверима Дональд Трамп «набагато зліший», ніж на публіці. За його словами, Путін точно прагнутиме захопити всю територію Донецької та Луганської областей, а потім, можливо, і південні області — Херсонську та Запорізьку, хоча втрати у росіян будуть величезними.

Він також вважає, що агресивним заявам Путіна про свою потужну ядерну державу слід протистояти, а не уникати їх.

Реклама

Генерал Келлог попередив, що нові союзи Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю становлять загрозу для світової спільноти, а не лише для США.

«Раніше ми тримали їх на відстані, але тепер вони підняли голови. У нас поки що немає чіткого плану реагування на це», — сказав Келлог.

Що стосується майбутнього поліпшення відносин між США та Росією, він сказав: «Це має статися після відходу Путіна. Поки Росія не повернеться до ліги добрих націй, вона залишається ізгоєм».

Нагадаємо, Келлог під час 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві різко охарактеризував нинішнє геополітичне становище Росії. На його переконання, Москва фактично опинилася у статусі «молодшого партнера» Китаю, тоді як саме Пекін має стратегічну перевагу як у військовій, так і в економічній сферах.

Реклама

Келлог наголосив, що саме Китай забезпечує виживання режиму Путіна, адже без підтримки Пекіна Росія не змогла б довго продовжувати війну проти України.

«Якщо Китай припинить допомогу, ситуація на фронті може змінитися дуже швидко», — підкреслив він.

Окремо представник США поставив під сумнів міф про «другу армію світу». За його словами, реальний потенціал Збройних сил РФ значно поступається тому, що демонструє Кремль. Попри окремі локальні успіхи, російська армія виявила нездатність до масштабних наступальних операцій і показала численні системні слабкості.