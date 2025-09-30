Келлог розповів про справжній підхід Трампа до переговорів

Дональд Трамп і Кіт Келлог. / © Associated Press

Реклама

Підхід президента США Дональда Трампа до переговорів дуже збалансований і особистісно орієнтований. Він прагне виступати посередником і завжди шукає рівновагу між сторонами.

Про це заявив спецпредставник американського лідера Кіт Келлог на панельній дискусії на Варшавському безпековому форумі.

З його слів, Трамп “був дуже збалансованим” та прагне бути “скажімо так, посередником”, який “шукає баланс обох сторін”.

Реклама

“Кожен дипломат знає: не можна бути лише на одному боці. Так не працює. Тому його (Трампа - ред.) стиль переговорів дуже особистий. Тут, насправді, немає жодного секрету. Я б завжди радив людям - хочете знати, як він діє, читайте, що він написав”, - наголосив Келлог.

Завдяки цьому, каже американський посадовець, Трамп зміг вести переговори з “фюрером” РФ Володимиром Путіним на Алясці, зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі та брати участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Келлог наголошує, що Трамп має “дуже особистий стиль”, і він добре з ним справляється”. Його метод полягає у тому, щоб дозволяти іншим виконувати “важку роботу” - як у бізнесі, де операційний директор веде процес, а CEO або президент завершує угоду. Такі дії спецпредставник називає “стратегічним ходом”.

“Важливо бути максимально неупередженим, щоб привести обидві сторони за стіл переговорів”, - додав Келлог.

Реклама

Нагадаємо, раніше спецпредставник Дональда Трампа розкрив справжні наміри диктатора РФ Володимира Путіна щодо України. Зокрема, він також порівняв російську агресію з діями Адольфа Гітлера і заявив, що якщо РФ завоює Україну, вона точно перейде до нападу на одну з країн НАТО.