Келлог у Давосі сподівається, що війну РФ проти України зупинять до літа

Кіт Келлог / © скриншот з відео

Колишній спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог висловив сподівання, що до літа війну, яку РФ веде проти України, буде зупинено.

Про це він сказав під час дискусії «Україна: майбутнє на передовій» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Укрінформ.

За словами Келлога, Росія не перемагає у війні, а президент РФ Володимир Путін оцінює свої «успіхи» в метрах, а не в милях. Також генерал припустив, що російський лідер намагається знайти вихід із ситуації, адже розуміє, що не зможе здобути перемогу.

Водночас Келлог звернув увагу на складні зимові умови для України, але наголосив: якщо Київ пройде січень і лютий та увійде у березень і квітень, то перевага, на його думку, буде на боці України, а не РФ.

Келлог також заявив про значні втрати російської армії, зазначивши, що передові підрозділи РФ були розгромлені, а Росія втратила понад двадцять генералів.

Ексспецпосланець США висловив сподівання на «добрий результат», оскільки, за його словами, сторони можуть наближатися до фінальних етапів мирних переговорів.

На його переконання, головною перешкодою для завершення війни є не Україна, а Путін, який, як вважає Келлог, не може відступити, бо це означатиме визнання поразки. Генерал також додав, що території, які РФ змогла захопити, є мінімальними.

Після припинення війни, за словами Келлога, можна буде перейти до відбудови України, а мир, на його думку, може настати вже цього літа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Давосі висловився про Україну. За його словами, Штати активно працюють над закінченням російсько-української війни, втім, Європа та НАТО мають долучитися.

Раніше Трамп анонсував розмову із Зеленським. Водночас він згадав і Путіна.