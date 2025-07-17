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Келлог: українські дрони — приклад для оборонної промисловості світу
Українські дрони вражають інноваційністю та швидкістю розвитку — Келлог вже закликав брати приклад з оборонної промисловості України.
Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розповів, що побував на кількох оборонних об’єктах України разом з українськими посадовцями.
Про це він написав на офіційній сторінці в мережі Х після ознайомлення з українськими зразками БПЛА.
“Я на власні очі побачив, як створюють і розробляють українські безпілотники. Це неймовірна інновація — особливо в сфері дронів. У цій новій епосі та типі війни саме вони є лідерами. Їхня швидкість інновацій і здатність до перероблювання вражає. Нашій оборонній промисловості варто взяти з них приклад і адаптуватися”, — заявив він.
Раніше повідомлялося про те, що Келлог зробив заяву про завершення війни в Україні.