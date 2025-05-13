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Келлог відповів, чи буде присутній Трамп на переговорах у Стамбулі
Присутність президента США на перемовинах у Туреччині залежатиме від участі Володимира Путіна
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати очікують участі президента РФ Володимира Путіна у переговорах, які мають відбутися у четвер у Стамбулі. Саме від цього залежить можлива поїздка Дональда Трампа на саму зустріч.
Про це повідомляє Clash Report.
“Чи буде Трамп у Стамбулі, залежить від присутності там Путіна”, — заявив Келлог журналістам у Вашингтоні.
Раніше Трамп під час публічного виступу повідомив, що “розглядає можливість” приєднатися до переговорів у Туреччині, якщо це допоможе просуванню мирного врегулювання.
Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив свою участь у зустрічі, наголосивши, що готовий вести прямі переговори виключно з самим Путіним, а не з представниками РФ.