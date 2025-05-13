ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

Келлог відповів, чи буде присутній Трамп на переговорах у Стамбулі

Присутність президента США на перемовинах у Туреччині залежатиме від участі Володимира Путіна

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. / © Getty Images

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати очікують участі президента РФ Володимира Путіна у переговорах, які мають відбутися у четвер у Стамбулі. Саме від цього залежить можлива поїздка Дональда Трампа на саму зустріч.

Про це повідомляє Clash Report.

“Чи буде Трамп у Стамбулі, залежить від присутності там Путіна”, — заявив Келлог журналістам у Вашингтоні.

Раніше Трамп під час публічного виступу повідомив, що “розглядає можливість” приєднатися до переговорів у Туреччині, якщо це допоможе просуванню мирного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив свою участь у зустрічі, наголосивши, що готовий вести прямі переговори виключно з самим Путіним, а не з представниками РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie