Келлог відповів, чи буде присутній Трамп на переговорах у Стамбулі

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. / © Getty Images

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати очікують участі президента РФ Володимира Путіна у переговорах, які мають відбутися у четвер у Стамбулі. Саме від цього залежить можлива поїздка Дональда Трампа на саму зустріч.

Про це повідомляє Clash Report.

“Чи буде Трамп у Стамбулі, залежить від присутності там Путіна”, — заявив Келлог журналістам у Вашингтоні.

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Раніше Трамп під час публічного виступу повідомив, що “розглядає можливість” приєднатися до переговорів у Туреччині, якщо це допоможе просуванню мирного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський уже підтвердив свою участь у зустрічі, наголосивши, що готовий вести прямі переговори виключно з самим Путіним, а не з представниками РФ.