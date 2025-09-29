ТСН у соціальних мережах

Келлог відповів, чи має шанс Росія виграти війну

Американський посадовець каже, що Трамп оптимістично налаштований щодо закінчення війни.

Олена Капнік
Кіт Келлог.

Кіт Келлог. / © Associated Press

Російська Федерація не виграє у цій війні в Україні. Інакше - вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Про це заявив Fox News спецпосланник американського президента Кіт Келлог.

“Він (Трамп - Ред.) завжди був оптимістичним щодо вирішення (війни - Ред.), але постійна інформація від розвідки та держсекретаря показує йому, що Росія не виграє цю війну... Ми додали двох союзників НАТО, Фінляндія подвоїла кордон, який росіянам треба захищати. Ми додали Швецію — технологічно розвинену країну, особливо у сфері озброєнь”, - наголосив Келлог.

Він висловив думку про те, що ці країни мають шанс кинути виклик Росії агресивніше - “якщо захочуть, і мають для цього зброю”.

“Вони не просили війська США, не хочуть їх на землі, але хочуть озброєння та можливість і право його використовувати”, - додав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, Кіт Келлог також заявив, що американський президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Хоча Пентагон не завжди давав на це дозвіл, наголосив він. Разом з тим це рішення також підтримують представники Білого дому.

