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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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58
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Келлог вшанував загиблих дітей, але про РФ не сказав жодного слова

Кіт Келлог вшанував загиблих українських дітей, але не згадав, хто їх вбив.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Кіт Келлог у соцмережі Х

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог, який приїхав з візитом до України, відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям від рук російських окупантів.

Про це він написав у соцмережі X.

«Цього ранку я відвідав меморіал, присвячений вшануванню жертв війни серед українських дітей. Шану та повагу до їхньої смерті віддають не покладанням квітів, а м’якими іграшками», — написав Келлог.

Він наголосив, що вбивства мирних жителів, особливо дітей, мають припинитися. Зокрема, спецпредставник нагадав, що про це говорив Трамп: «вбивства мають припинитися».

Водночас, Келлог не вказав, хто ж чинить ці вбивства — не згадуючи, що саме РФ винна у цих злочинах.

Нагадаємо, що 14 липня спредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України.

Також ми писали, чи ходить спецпредставник Трампа Кіт Келлог до укриття, коли перебуває у Києві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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