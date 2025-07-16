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Келлог вшанував загиблих дітей, але про РФ не сказав жодного слова
Кіт Келлог вшанував загиблих українських дітей, але не згадав, хто їх вбив.
Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог, який приїхав з візитом до України, відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям від рук російських окупантів.
Про це він написав у соцмережі X.
«Цього ранку я відвідав меморіал, присвячений вшануванню жертв війни серед українських дітей. Шану та повагу до їхньої смерті віддають не покладанням квітів, а м’якими іграшками», — написав Келлог.
Він наголосив, що вбивства мирних жителів, особливо дітей, мають припинитися. Зокрема, спецпредставник нагадав, що про це говорив Трамп: «вбивства мають припинитися».
Водночас, Келлог не вказав, хто ж чинить ці вбивства — не згадуючи, що саме РФ винна у цих злочинах.
Нагадаємо, що 14 липня спредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України.
Також ми писали, чи ходить спецпредставник Трампа Кіт Келлог до укриття, коли перебуває у Києві.