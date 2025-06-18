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Келлог їде в гості до Лукашенка: Reuters назвало неочікувану причину візиту
Візит американського посадовця до Білорусі запланований тлі відсутності прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Україні.
Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь. Зустріч з “президентом” Олександром Лукашенком може відбутися вже найближчими днями.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.
“Точний порядок денний зустрічі поки невідомий. Хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України”, - пише видання з посиланням на своїх співбесідників.
Наразі Держдепартамент США, а також посольство Білорусі в Вашингтоні поки не коментують ситуації. Сам Келлог та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі.
“Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Кіт Келлог відповів на запитання, яку «червону межу» має перетнути президент-диктатор Росії Володимир Путін, перш ніж Дональд Трамп скаже: «Досить, ми вживаємо заходів».
Тим часом На саміті G7 у Канаді Дональд Трамп заявив, що виключення Російської Федерації з “Групи восьми” 2014 року було “великою помилкою”. Мовляв, якби цього не сталося, в Україні не було б війни.