Келлог їде в гості до Лукашенка: Reuters назвало неочікувану причину візиту

Кіт Келлог. / © Associated Press

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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь. Зустріч з “президентом” Олександром Лукашенком може відбутися вже найближчими днями.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

“Точний порядок денний зустрічі поки невідомий. Хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України”, - пише видання з посиланням на своїх співбесідників.

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Наразі Держдепартамент США, а також посольство Білорусі в Вашингтоні поки не коментують ситуації. Сам Келлог та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі.

“Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог відповів на запитання, яку «червону межу» має перетнути президент-диктатор Росії Володимир Путін, перш ніж Дональд Трамп скаже: «Досить, ми вживаємо заходів».

Тим часом На саміті G7 у Канаді Дональд Трамп заявив, що виключення Російської Федерації з “Групи восьми” 2014 року було “великою помилкою”. Мовляв, якби цього не сталося, в Україні не було б війни.

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Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 14 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?