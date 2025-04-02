Келлог заявив про близькість перемир’я в Україні і назвав його наслідки

Спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог / © Associated Press

Реклама

Війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки.

Про це заявив спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я вірю, що ми близькі до припинення вогню, але обом сторонам потрібно піти на поступки, жодна сторона не отримає всього, що хоче. Тому потрібно буде знайти компромісне рішення», — сказав він.

Реклама

Спецпосланець американського президента зауважив, що Дональд Трамп розчарований Зеленським і Путіним, але запевнив, що йому вдасться найближчим часом досягнути всеохопного 30-денного перемир’я, тобто припинення вогню в повітрі, на морі та на суші.

«Щойно ви його досягнете, будете дуже складно знову розпочати війну. Нам потрібно узгодити умови. Цього хочуть і росіяни, і українці, потрібно їх об’єднати», — запевнив він.

Кіт Келлог додав, що все ще залишаються засоби економічного тиску на Росію, зокрема конфіскація заморожених російських активів та блокування в Балтійському морі тіньового флоту, який перевозить нелегальну російську нафту цілим світом.

За його словами, міністр фінансів США Скотт Бессент оцінює ефективність застосованих проти Росії санкції на 6 за 10-бальною шкалою.

Нагадаємо, військовий аналітик британського видання Sky News Майкл Кларк вважає, що США все ще мають можливість нашкодити державі-агресорці економічно.