Келлог заявив, що угода щодо України виходить на фінішну пряму

Кіт Келлог / © скриншот з відео

У питанні мирної угоди між Україною та Росією залишились «найважчі 10 метрів», зокрема вирішення питання територій та приналежності Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив на Форумі національної оборони Рональда Рейгана спеціальний представник президента США Кіт Келлог, пише «Дзеркало тижня».

«Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до цілі завжди проявляється справжнє тертя війни. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань, і вони більше стосуються території», — сказав він.

Келлог зазначив, що переважно мова йде про контроль над Донецькою областю України, а також Луганською, Херсонською та Запорізькою і Запорізькою атомною електростанцією.

«Якщо ми вирішимо ці два питання, думаю, решта владнається досить добре», — додав представник США.

Що відомо про мирний план США

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Один з головних пунктів стосувався територій і передбачав, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві розпочали серію переговорів. Після цього американський план скоротили від 28 пунктів до 19, врахувавши позицію України.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.