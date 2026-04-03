Келлог закликав створити новий оборонний альянс замість НАТО із залученням України

Кіт Келлог / © скриншот з відео

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог виступив за формування нової оборонної системи, заявивши про неспроможність НАТО ефективно реагувати на сучасні глобальні виклики. До такого альянсу, за його словами, могла б долучитися й Україна.

Про це повідомляє Fox News.

Під час телевізійного виступу Келлог різко розкритикував союзників по Альянсу, зокрема за їхню позицію щодо конфлікту в Ірані, назвавши НАТО «боягузливою» організацією.

На його думку, Сполученим Штатам варто переглянути підходи до міжнародного партнерства і навіть розглянути можливість виходу з Альянсу.

«НАТО перетворюється на боягузів. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна система», — заявив генерал.

Він також нагадав про положення статті 13 Північноатлантичного договору, яка передбачає можливість виходу країни з Альянсу через рік після офіційного повідомлення.

Келлог наголосив, що нові союзи варто будувати з державами, які демонструють реальну готовність до протистояння викликам. Серед потенційних партнерів він назвав Японію, Австралію, Польщу, а також «оновлену» Німеччину.

Окремо генерал відзначив і Україну.

«Навіть Україна, яка також довела свою ефективність як хороший союзник», — підкреслив Келлог.

Раніше повідомлялося, що заяви президента США Дональда Трампа про вихід із НАТО викликали занепокоєння, адже диктатор Путін може використати ситуацію для ескалації в Європі.

Ми раніше інформували, що європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.