Кемерон обговорив із Трампом затримку допомоги Україні, він також планує зустріч із Конгресом

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді на тлі спроб посилити підтримку України та просування нового пакету допомоги, який затримується в Конгресі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Перед своїм візитом до Вашингтона міністр закордонних справ сьогодні зустрінеться з колишнім президентом Трампом у Флориді. Зустріч міністрів з опозиційними кандидатами є стандартною практикою в межах їхньої звичайної міжнародної взаємодії", — сказав речник МЗС Британії.

Дискусія Кемерона з Трампом стосувалася України, війни в Газі та майбутнього НАТО.

Дональд Трамп неодноразово висловлював побоювання щодо допомоги Україні та ставив під сумнів прихильність Америки до НАТО.

"Під час свого візиту до Вашингтона Девід Кемерон попередить, що успіх Києва в розгромі Росії є життєво важливим для американської та європейської безпеки, тож він закликає законодавців схвалити термінову подальшу допомогу для країни", — пише видання.

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Кемерон проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, радником з національної безпеки Джейком Салліваном і лідером республіканців у Сенаті Мітчем МакКоннелом.

Очільник МЗС Британії також сподівається зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Зустріч із президентом США Джо Байденом не запланована.

Девід Кемерон домагатиметься надання Україні ресурсів, необхідних для "переходу в наступ" 2025 року і закликатиме лідерів Конгресу "змінити наратив" щодо підтримки Києва, заявили в МЗС Британії.

"Успіх України і невдача Путіна є життєво важливими для американської та європейської безпеки. Це покаже, що кордони мають значення, що агресія не приносить грошей і що такі країни, як Україна, вільні обирати своє майбутнє", — сказав Кемерон перед своєю поїздкою до США.

Нагадаємо, у США назвали умови вступу України до НАТО.

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