Кемерон назвав країни, які хочуть підірвати усталений світовий лад

Країнам-союзникам по НАТО варто збільшити витрати на оборону. Адже стриманість Заходу лише стимулює агресорів, Зокрема Росію, до ескалації.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час виступу в Національному центрі кібербезпеки, повідомляє "Радіо Свобода" і Politico.

За його словами, світ не засвоїв уроків, які принесла Росія у війні в Україні. Натомість що вагання та обережність надихає авторитарні режими й правителів до подальшої агресії. Саме тому, наголошує британський прем'єр, "потрібно прийняти жорсткішу позицію для більш жорсткого світу".

"Цей світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість з нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно – не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", - наголосив Кемерон.

Він закликав країни Альянсу виконати свої зобов’язання щодо збільшення видатків на оборони до 2% від ВВП, але також збільшити цей поріг. З його слів, Лондон планує досягнути цього показника до 2030 року.

"До прийдешнього саміту НАТО всі союзники мають виконати свою обіцянку, дану у Вельсі 2014 року, підняти видатки на оборону до 2%. І ми також маємо швидко встановити 2,5% як новий орієнтир для всіх союзників по НАТО", - заявив він.

Британський міністр висловив думку, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея об’єдналися з метою підірвати усталений світовий лад.

"Якщо ми будемо вагатися, наші супротивники напишуть наше майбутнє за нас. Тому нам потрібно проявити мужність", - наголосив Кемерон.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб назвав єдиний шлях до миру в Україні. З його слів, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

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