Керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент

Парламент Грузії не зможе оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі. Для цього забракне голосів потрібно 100 зі 150.

Про це заявив голова фракції "Грузинська мрія" визнав, щопише "Грузія Online". Для імпічменту потрібно 100 голосів зі

Мамука Мдінарадзе заявив, що вони "не збираються благати" опозицію підтримати ініціативу. Керівна партія Грузії стверджує, що президентка "порушила Конституцію" через її закордонні візити. Натомість опозиція чітко зафіксувала підтримку щодо Зурабішвілі, "коли вона порушує Конституцію".

"У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо зібрати 100 голосів. Це було нашим припущенням, але тепер воно вже підкріплене доказами. Практично не залишилося політичної сили, крім однієї – «Європейських соціалістів», яка має склад із 4 осіб і разом із нею більшість може набрати 88 голосів", - сказав політик.

За словами Мдінарадзе, він не виключає того, що опозиція навіть почне "торгуватися" з Зурабішвілі щодо увʼязненого експрезидента Михаїла Саакашвілі.

Нагадаємо, у Грузії партія влади оголосила про початок процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі. До цього прийшли через її поїздку до Європи, яку не погодив уряд. Зазначається, що глава держави може здійснювати представницькі функції у зовнішній політиці лише за згодою уряду.

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