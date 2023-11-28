Керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС

Конференція президентів Європарламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Конференція президентів – орган, що об’єднує керівництво Європарламенту та всіх політичних груп, – ухвалила рішення про підтримку переговорів з Україною про її євроінтеграцію.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на конференції щодо євроінтеграції України, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок, 28 листопада, Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає разючих зусиль (для проведення реформ – ред.). І Конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", – зазначила Роберта Мецола.

Вона наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу – це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати всі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану й сильну Європу".

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції та прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою 2024 року, зокрема шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, які пропонувала Єврокомісія після звіту минулого року.

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