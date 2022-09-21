"Керівництво ЗСУ кинуло військових на загибель": російські окупанти поширюють фейки про здачу в полон та "референдуми"

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 20 вересня 2022 року окупанти продовжують поширювати маніпуляції, фейки та дезінформацію.

Маніпуляцію

Російська соціологічна компанія «ІНСОМАР» оприлюднила результати «телефонного опитування» мешканців ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей щодо питання територіальної приналежності регіонів: «більшість респондентів (80-91%) бажають бачити свій регіон у складі Росії».

Фейк

ЗМІ РФ повідомили, що «російські солдати виявили танк противника, екіпаж якого сигналізував про здачу в полон – підняв ствол і почав обертати вежу. Зважаючи на заварені на танку люки, всередині виявився повністю замурований екіпаж… так керівництво ЗСУ кинуло військових на загибель».

Дезінформацію

Т.зв. глава ТОТ Донецької області Денис Пушилін заявив: «Я думаю, що тут референдум дуже довгоочікуваний і, можливо, це рятівне політичне рішення, яке дозволить убезпечити життя наших цивільних осіб».

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.

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