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Керівник МЗС Угорщини поїхав до Москви: хоче зустрітись з Лавровим

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Керівник МЗС Угорщини поїхав до Москви: хоче зустрітись з Лавровим

Фото: Associated Press

Керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто поїхав до Москви.

Там він зустрінеться з міністром закордонних справ держави-окупантки Сергієм Лавровим. 

Про це повідомляє Guardian. 

Як зазначається, Петер Сіярто у Москві в четвер, 21 липня, планує зустрітись з Сергієм Лавровим і віце-прем'єр-міністром Росії Олександром Новаком. 

Після переговорів Сіярто та Лаврова анонсований спільний брифінг. ЗМІ не повідомляють, про що спілкуватимуться угорський міністр та посіпака Путіна Лавров. 

Нагадаємо, Угорщина несподівано заявила, що дозволяє іншим країнам постачати Україні зброю через свою територію

Раніше Угорщина заявляла, що не допоможе Україні зброєю для відсічі російській агресії та навіть не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

Також у травні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні

Орбана ж вважали "адвокатом" Путіна в Європі та звинувачували у блокуванні постачання зброї Україні.

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