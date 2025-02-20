Керівники ЄС приїдуть до України на треті роковини повномасштабного вторгнення: що відомо

Наразі відомо про приїзд Антоніу Кошти, Урсули фон дер Ляєн та Педро Санчеса.

Президент Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть до України на треті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Про це Кошта повідомив у соцмережі X.

"Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", — заявив Антоніу Кошта.

Так президент Євроради відповів на слова Дональда Трампа про те, що президент України є "диктатором" та не "проводить вибори".

Також прем'єр Іспанії Педро Санчес приїде до України 24 лютого — про це він теж написав в X.

Що передувало

Напередодні президент США Дональд назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і порадив "діяти швидше", бо "нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Крім того, Трамп заговорив про вибори в Україні. Мовляв, влада не має достатньо підтримки населення, а народ хоче змін.

Дональд Трамп хоче позбутися президента України Володимира Зеленського, який йому ніколи не подобався.

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