Керівників податкової служби перевірили щодо інвалідності: які результати

У Державній податковій службі України відбулася перевірка керівництва на наявність інвалідностей, оформлених після 24 лютого 2022 року. Серед 17 людей з інвалідністю лише одна отримала її через поранення на фронті.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив у Мережі.

Нардеп заявив, що за два дні в податковій службі були перевірені матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального.

"Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з "кимось у владі". Йдеться про Чернігів. Даю йому 3 години і після звернуся до правоохоронців з відповідними заявами і зроблю героя, включаючи його "когось із влади", відомими", – зазначив Гетманцев.

Згодом він повідомив, що "питання закрите", і зазначив, що з керівництва податкової звільняться вже 16 людей.

"Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, КРАІЛ і НКЦПФР. Відповідні запити направлені", – додав нардеп.

Нагадаємо, Центральна МСЕК перевірила 18 968 медико-експертних справ і залишила чинними 16 992 рішень.

Читайте також: