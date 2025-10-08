Керівник БЕБ Олександр Цивінський: "Я вдячний журналістам, які піднімають непрості теми"

Реклама

«Я вдячний журналістам, які піднімають непрості теми, та правоохоронним органам, з якими ми співпрацюємо. Ми завжди надаватимемо повне сприяння у виявленні можливих порушень закону та тим органам, у підслідності яких перебуває розслідування таких фактів», – написав Олександр Цивінський на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, кадрові зміни у львівському управлінні БЕБ відбулися ще у вересні – до виходу журналістського матеріалу. Свої посади тоді залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті.

«Я не приховую очевидного: проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом», – зазначив директор БЕБ.

Він проінформував, що у Бюро проводиться внутрішня перевірка, спрямована на виявлення ризиків та запобігання їх повторенню.

Йдеться не про окремих звільнених осіб, а про системні процеси, які дозволяють ухвалювати кадрові рішення та, у разі потреби, передавати матеріали правоохоронним органам для досудового розслідування.

З цією метою було порушене питання про необхідність надання управлінню внутрішнього контролю реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень.

Це передбачено законом про БЕБ, але досі не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність.

«Хочу підкреслити: кадрові рішення, які вже відбулися, не є підтвердженням чи запереченням фактів, викладених у журналістському матеріалі. Це частина ширшої стратегії перезавантаження, що змінює саму філософію діяльності Бюро. Я впевнений: ця історія – не перша і не остання. Ми будемо говорити про них відкрито, адже саме для цього потрібне перезавантаження», – резюмував Олександр Цивінський.

Нагадаємо, що журналіст «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив розслідування про колишнього керівника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого називали неформальним куратором роботи відомства всієї області. За даними розслідувача, після фіктивного розлучення жінка співробітника БЕБ задекларувала майже 19 мільйонів гривень доходу за чотири роки. У грудні 2022-го Наталія Мудь разом із донькою придбали ресторан французької кухні Kiliński у центрі Львова. Як зазначається, ресторан раніше належав підприємцю з оточення львівського бізнесмена Григорія Козловського, який мав тіньовий тютюновий бізнес.

Раніше Олександр Цивінський заявляв, що буде жорстко реагувати на будь-які спроби створення корупційних «бек-офісів» під прикриттям БЕБ.