Посланець Трампа Віткофф і його зять Кушнер, а також представники МЗС Китаю вже у Кремлі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом. Наразі Ван Ї провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу.

Про це повідомляють пропогандистські російські ЗМІ.

Як повідомляють медіа, Ван Ї з Сергієм Шойгу обговорювали взаємодію спецслужб РФ та КНР. Розглядалися «актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки». Наразі немає підтвердженої інформації щодо можливої зустрічі голови МЗС Китаю з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Візит Ван Ї збігся в часі з прибуттям до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа, який має намір зустрітися з Володимиром Путіним. За попередніми даними, на цій зустрічі також буде Джаред Кушнер, зять американського президента Дональда Трампа.

Переговори заплановані після 17:00 за місцевим часом і триватимуть стільки, «скільки буде потрібно», повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він підтвердив, що з американського боку на зустрічі будуть лише Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, а також перекладач.

«Більше не буде американських представників», — уточнив він.

Як повідомили в медіа, Віткофф і Кушнер прибули до Москви на літаку Bombardier Global 7500 із Маямі. Їхній приїзд супроводжувався перекриттям вулиць у російській столиці для проїзду кортежу.

Мирний план і територіальні розбіжності

Як повідомляють джерела ABC News, Стівен Віткофф, для якого це вже шостий візит до Москви від початку року, привіз оновлену версію мирного плану. Цей план обговорювався з представниками України у Флориді у вихідні.

Головною перешкодою на переговорах залишається територіальне питання. Кремль вимагає від України передавання всієї території Луганської та Донецької областей. Росія також відмовляється від будь-якої форми перемир’я. Своєю чергою Україна наполягає на припиненні бойових дій по поточній лінії фронту.

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним відбудуться всього за кілька годин після консультацій Ван Ї та Шойгу, що підкреслює високу інтенсивність дипломатичних зусиль у Москві.

Напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив ключові позиції Москви щодо українського конфлікту.