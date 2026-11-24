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12 червня 2025 року ВАКС визнав винними сімох фігурантів, зокрема бізнесменів Бориса Кауфмана, Алекса Боруховича та колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Усі отримали від 7 до 8 років позбавлення волі, але відбувати покарання не довелося — їх звільнили з іспитовими строками.

За умовами угоди місту мали повернути передане у 2011 році майно аеропорту та сплатити 150 млн грн. Водночас 75% статутного капіталу компанії-оператора залишилися у приватних руках, а частка Одеси — ті самі 25%.

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І це попри те, що НАБУ і САП розслідували заволодіння майном вартістю 118 млн грн та доходами від діяльності аеропорту на понад 2,5 млрд грн.

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За словами Гончаренка, угоду особисто погодив керівник САП Олександр Клименко. Той самий Клименко, який тепер звинувачує голову парламентської ТСК у конфлікті інтересів.

«Цю угоду погодив особисто Олександр Клименко. Він сам про це пише у своєму листі. Керівник САП ПОГОДИВ УГОДУ, після якої 75% аеропорту так і залишились у приватних руках. Уже з печаткою суду», — заявив Олексій Гончаренко.

Виходить, що семеро засуджених залишилися на волі, приватна компанія зберегла 75% частки, а керівник САП, який погодив цю угоду, тепер ставить питання про конфлікт інтересів перед депутатом, який вимагає від нього звіту.

Гончаренко нагадує: ще у 2011 році він публічно виступав проти передачі аеропорту без конкурсу.

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