Керівники НАБУ і САП побували на зустрічі в Офісі президента: що заявили

Офіс президента України / © УНІАН

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Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) України відвідали ініційовану Офісом президента зустріч і наголосили там, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність цих органів.

Про це йдеться у заяві НАБУ та САП 23 липня за підсумками зустрічі.

«Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії», — йдеться у заяві в телеграм-каналі антикорупційного бюро.

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Водночас у НАБУ і САП наголосили на своїй відданості інтересам українського народу. В інституціях зазначили, що продовжують працювати над збереженням професійної спроможності і досягнутих за роки діяльності результатів.

«Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку», — акцентували автори заяви.

Представники відомств подякували українцям за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість.

Антикорупційні органи закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

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«Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави», — резюмується в заяві.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 і того ж дня документ одразу підписав президент Володимир Зеленський. Цей закон фактично робить залежними НАБУ та САП від волі генпрокурора, ліквідовуючи їхню незалежність.

Документи обурив частину українців і вони влаштували протести в Києві, Дніпрі та Львові.

У своєму відеозверненні ввечері 22 липня Зеленський запевнив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, «тільки без російських впливів», а генпрокурор Руслан Кравченко, за словами президента, налаштований на реальне забезпечення невідворотності покарання.

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Вдень 23 липня Зеленський повідомив, що провів нараду з керівниками основних правоохоронних та антикорупційних органів. За його словами, «ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство». Глава держави також анонсував, що наступного тижня відбудеться «глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій».