Керував блокуванням транспорту на Майдані та пропонував продати інформацію Росії: Зеленський про Бурбу

Президент зазначив, що Бурба до нього прийшов із нібито інформацією про те, хто "придумав" коронавірус і запропонував її продати Росії або Китаю.
Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до колишнього керівник військової розвідки Міноборони України Василя Бурби. Він зазначив, що Бурба - це неоднозначна особистість і він давно планував його звільнити.
Про це він сказав 26 листопада під час пресмарафону.
"Це була операція під назвою "Бурба", яка уже закінчилась. Пана Бурбу я особисто не дуже добре знав, коли я прийшов, то хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили, але це могли бути сутички. Він коли був на службі у СБУ. Він цим займався, але його Петро Олексійович вирішив зберегти і поставив керівником розвідки. Він не розвідник, а працівник СБУ. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відома", - сказав Зеленський.
Також Зеленський заявив, що нібито Бурба на своїй посаді торгував інформацією. Президент зазначив, що Бурба до нього прийшов із нібито інформацією про те, хто "придумав" коронавірус і запропонував її продати Росії або Китаю.
"Паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, проживав товариш Бурба. Відремонтував за 11 мільйонів. Він бізнесмен. Але це розвідка - це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію - і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знали - і великі бізнесмени також. І я про це також знав. Я попросив доповіді кожної розвідки - щотижневі доповіді. Сідала розвідка, сідав я як верховний головнокомандувач. Я отримував все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це - і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилося", - сказав президент.
Доповнюється.
Нагадаємо:
- У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".
- Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.
- Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.
- Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".
- Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського.
- Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".
- Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.