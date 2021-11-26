Керував блокуванням транспорту на Майдані та пропонував продати інформацію Росії: Зеленський про Бурбу

Президент зазначив, що Бурба до нього прийшов із нібито інформацією про те, хто "придумав" коронавірус і запропонував її продати Росії або Китаю.

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до колишнього керівник військової розвідки Міноборони України Василя Бурби. Він зазначив, що Бурба - це неоднозначна особистість і він давно планував його звільнити.

Про це він сказав 26 листопада під час пресмарафону.

"Це була операція під назвою "Бурба", яка уже закінчилась. Пана Бурбу я особисто не дуже добре знав, коли я прийшов, то хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили, але це могли бути сутички. Він коли був на службі у СБУ. Він цим займався, але його Петро Олексійович вирішив зберегти і поставив керівником розвідки. Він не розвідник, а працівник СБУ. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відома", - сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що нібито Бурба на своїй посаді торгував інформацією. Президент зазначив, що Бурба до нього прийшов із нібито інформацією про те, хто "придумав" коронавірус і запропонував її продати Росії або Китаю.

"Паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, проживав товариш Бурба. Відремонтував за 11 мільйонів. Він бізнесмен. Але це розвідка - це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію - і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знали - і великі бізнесмени також. І я про це також знав. Я попросив доповіді кожної розвідки - щотижневі доповіді. Сідала розвідка, сідав я як верховний головнокомандувач. Я отримував все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це - і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилося", - сказав президент.

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