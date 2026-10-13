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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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«Харизматичний військовий лідер» із перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

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«Харизматичний військовий лідер» із перспективами: що пише Al Jazeera про Кирила Буданова

Міжнародне видання Al Jazeera проаналізувало військову кар’єру, досягнення та політичні перспективи Кирила Буданова, назвавши його одним із можливих претендентів на найвищу посаду в України. Про це повідомляють «Українські новини».

У публікації журналісти згадали про участь Буданова у спеціальних операціях, серед яких і операції в окупованому Криму. Окремий акцент автори зробили на результативності ГУР під його керівництвом.

Зокрема, йдеться про операції з використанням морських безпілотників проти Чорноморського флоту РФ, після яких російські кораблі змушені були залишити окупований Крим.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», на які посилаються журналісти, Буданову довіряють 53% українців. Тож Al Jazeera розглядає Буданова серед можливих претендентів на президентську посаду в контексті дискусій про проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, раніше американське видання Newsweek також опублікувало матеріал про можливих наступників Володимира Зеленського на посаді президента України. До переліку чотирьох потенційних претендентів увійшли Кирило Буданов, Валерій Залужний, Михайло Федоров та Петро Порошенко.

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