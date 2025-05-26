Альтернативні майданчики для переговорів, які пропонує Кремль / © Associated Press

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Росія не вважає Ватикан серйозним майданчиком для мирних переговорів.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в Москві.

«Росія не розглядає Ватикан як реальну арену для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол асоціюється із західним католицьким світом і територіально розташований у межах Італії — країни-члена НАТО та ЄС», — повідомили агентству троє високопоставлених російських джерел, близьких до Кремля.

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Пропозиція Трампа і мовчання Ватикана

Ідея провести переговори у Ватикані була озвучена президентом США Дональдом Трампом після телефонної розмови з Володимиром Путіним. Проте Святий Престол публічно не коментував цю пропозицію. Натомість прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Папа Лев XIV — перший понтифік, народжений у США, — нібито висловив готовність стати посередником, про що він повідомив їй у телефонній розмові.

Однак, за словами одного з російських чиновників, «у Москві Ватикан не вважають серйозним майданчиком, де можуть розв’язати настільки складний конфлікт».

Так звані аргументи, що наводять російські джерела, наступні:

як Росія, так і Україна — переважно православні держави;

у Ватикані, як і в Італії, активно підтримують Україну та приєдналася до санкцій ЄС проти Росії;

більшість російських чиновників не можуть потрапити до Ватикану через скасування авіасполучення та численні санкції;

Ватикан вважається осередком католицизму, що історично і релігійно віддалене від Москви.

«Гірше — лише Гаага…»

Один з джерел у Москві іронічно зауважив, що «єдине місце, яке ще гірше за Ватикан — це Гаага», маючи на увазі Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини. У Кремлі цей ордер назвали «абсурдним і політично вмотивованим» та наголосили, що Росія не визнає юрисдикцію МКС.

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Православний контекст

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував ідею провести переговори у Ватикані, заявивши, що обидві сторони — православні народи. Російська православна церква є найбільшою в родині східного християнства, яке розділилося із західним у результаті Великого розколу 1054 року.

Пізніше Лавров заявив, що питання про легітимність президента України Володимира Зеленського матиме принципове значення, коли дійде до підписання мирної угоди.

«В Україні ж, за даними Київського міжнародного інституту соціології, більшість громадян ідентифікують себе як православні християни, але з початком війни підтримка Православної церкви України (ПЦУ), що не підпорядковується Москві, різко зросла», — йдеться у матеріалі агентства.

Альтернативні майданчики для переговорів, які пропонує Кремль

За словами російських джерел, Кремль віддає перевагу іншим нейтральним посередникам — таким як:

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Туреччина;

ОАЕ;

Катар;

Саудівська Аравія;

Оман.

До прикладу, очільник Кремля Володимир Путін неодноразово публічно хвалив держави Перської затоки та Туреччину за їхні зусилля в посередництві.

«Тож Росія скептично ставиться до можливості Ватикану стати платформою для мирного діалогу з Україною. У цьому відіграють роль релігійні, геополітичні та практичні фактори. Натомість Кремль шукає нейтральні, неспричетні до НАТО держави, які вже проявили бажання посередництва», — йдеться у повідомленні агентства.

Тим часом Росія постійно вдосконалює свої «Шахеди»: нові дрони літають швидше і вище — до 4 км. Бойова частина зросла вдвічі — з 40 до 90 кг.

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