"Хлопці з ринку нерухомості": генерал Годжес про переговорників Віткоффа і Кушнера

Чому Бен Годжес не вірить у мирний план Віткоффа та Кушнера / © ТСН.ua

Учасники переговорної групи з Росією спецпредстаник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер — «хлопці зі сфери нерухомості», які прагнуть просто «укласти угоду і забратися звідти», не враховуючи стратегічних наслідків.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, війсковий експерт Бен Годжес, передає «Еспресо».

Годжес наголошує, що тиск міжнародних партнерів на Україну, а не на Росію, не гарантує сталого миру.

«Лише Україна має вирішувати: чи готова вона обміняти свою суверенну територію. І я не погоджуюся з тим, що тиск з боку США чиниться тільки на Україну, щоб вона йшла на поступки. Коли я бачу пана Віткоффа і пана Кушнера, які розмовляють із президентом Путіним, це не додає мені впевненості. Тому що ці хлопці — люди зі сфери нерухомості. Вони хочуть укласти угоду і забратися звідти», — заявив Годжес.

Генерал попередив, що російський диктатор ніколи не дотримується угод. На думку Годжеса, єдиний спосіб розмовляти з Росією — це позиція сили, жорсткість і відмова піддаватися на її вимоги.

«На жаль, держсекретар США, пан Рубіо, поклав увесь тиск на Україну, щоб вона йшла на поступки. Я не думаю, що це шлях до сталого, справедливого миру. Хіба що Європа або США будуть готові розмістити там війська, щоб гарантувати його. А поки що я цього не бачу. Але знову ж таки, весь тиск, увесь ризик лежить на плечах України. Тому мені некомфортно говорити, що Україна не повинна приймати угоду, бо саме українці платять ціну. І я думаю, що вирішувати має український народ», — зазначив американський військовий.

Годжес вважає, що справедливий мир можливий лише за умови поразки Росії і повернення її до власних кордонів та готовності Заходу (США чи Європи) розмістити свої війська в Україні для гарантування безпеки. Наразі він не бачить готовності Заходу до такого кроку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про «хороші шанси» на мирну угоду.