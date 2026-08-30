Хмара зустрічався з Федоровим: що запропонував своєму попередникові

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Міністр оборони України Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику на посаді Михайлу Федорову обрати будь-який формат для подальшої спільної роботи над оборонними проєктами.

Про це Хмара заявив під час спілкування із журналістами, його слова цитує «24 канал».

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За словами міністра, він зустрічався з Федоровим лише один раз у липні, тобто ще до офіційного призначення на посаду. Під час цієї розмови Хмара запропонував колишньому очільнику Міноборони визначитися з моделлю, яка дозволила б продовжити їхню співпрацю над оборонними проєктами.

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«Я запропонував знайти будь-яку модель, будь-який формат, щоб продовжити спільну роботу над проєктами», — розповів Хмара.

Водночас нинішній очільник оборонного відомства наголосив, що не пропонував Федорову конкретної посади в Міністерстві оборони.

За словами Хмари, наразі він не отримав від свого попередника зворотного зв’язку щодо запропонованого формату подальшої співпраці.

Отож можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони наразі не пов’язане з конкретною посадою — йдеться про пошук формату, який дозволив би використати його досвід для реалізації оборонних проєктів.

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Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що отримав пропозицію про роботу за кордоном. Йому запропонували стати радником з оборонних інновацій для Міністерства оборони Італії.

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