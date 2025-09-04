- Дата публікації
"Хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву": Зеленський про пропозицію Путіна
Зеленський вважає, що Путін намагається відтермінувати зустріч своїм запрошенням його до Москви.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність зустрітися в Москві. На думку українського лідера, така пропозиція є спробою відтермінувати переговори.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Парижі за підсумками зустрічі «коаліції охочих» у четвер, 4 вересня.
«Хочеш, щоб зустрічі не було — треба запросити мене в Москву», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Він підкреслив, що хоча факт обговорення зустрічі з боку Росії є позитивним кроком, Київ поки не бачить справжнього бажання Москви покласти край війні. Президент України наголосив, що зустрічі на такому високому рівні мають приносити конкретні результати, і бажано, щоб це було завершення війни.
Раніше Путін на пресконференції в Китаї заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з Зеленським і готовий прийняти його в Москві, якщо той буде готовий.
Він також зазначив, що вже обговорював цю можливість з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Натомість український президент прокоментував візит Путіна до Китаю і пояснив, як це може вплинути на війну.